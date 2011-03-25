Flemming
Folge 2: Rasende Wut
Kriminalpsychologe Dr. Vincent Flemming und seine Ex-Frau Ann Gittel, die Chefin der 4. Berliner Mordkommission, werden zu einem neuen Fall gerufen. Die Onkologin Dr. Katja Pohl wurde auf dem Rückweg vom Kindergarten in einem Waldstück in Spandau zu Tode geprügelt. Ihr kleiner Sohn Victor liegt mit einem Schock, sonst aber unverletzt, im Krankenhaus. Ludger Simbek, der Zeuge, der Katja Pohl gefunden hat, zeigt bei aller Wortkargheit auffällige Zeichen von Scham. Hat er vielleicht Katja Pohls Hilferufe gehört und ignoriert? Vincent Flemming und Ann Gittel recherchieren an der nahe gelegenen Klinik, Katja Pohls Arbeitsplatz. Vor kurzem starb hier Simbeks Frau an Krebs. Ludger Simbek hatte der behandelnden Ärztin Katja Pohl grobe Therapiefehler unterstellt. Hat er sich an der Ärztin gerächt?
