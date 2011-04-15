Flemming
Folge 5: Sexsüchtig
Kriminalhauptkommissarin Ann Gittel und Dr. Vince Flemming kommen zum Tatort eines scheußlichen Verbrechens: Eine Tote wurde halbnackt in einem Gewächshaus gefunden. Ein grässlicher Anblick, denn die Leiche ist gepfählt: Die Frau muss durch das Dach gefallen und auf einem Pfahl gelandet sein. Der vermeintliche Täter und Auffindzeuge, der eindeutig kurz vor ihrem Tod Sex mit der jungen Frau hatte und unter Drogen steht, wird schnell gefasst und ins Krankenhaus eingeliefert. Er heißt Leonard Seddler und ist, wie Flemming sehr bald diagnostiziert, sexsüchtig. Er steht auch deshalb unter dringendem Tatverdacht, weil es bereits in seiner Vergangenheit einen ähnlichen Fall gab. Der Unterschied besteht darin, dass das Opfer damals an einer Nachtschattengewächs-Droge starb, die Seddler jetzt selbst im Körper hat.
