Flemming

Im Krieg und in der Liebe

Staffel 2Folge 4vom 08.04.2011
Folge 4: Im Krieg und in der Liebe

45 Min.Folge vom 08.04.2011

Ein schrecklicher Autounfall hat sich ereignet: Ein Oldtimer ist ungebremst und frontal gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer, Dr. Dietrich Freiberg, war sofort tot. Spuren an der Tür deuten darauf hin, dass diese nach dem Unfall gewaltsam aufgebrochen wurde. Außerdem fehlen Freibergs Handy und seine Schlüssel, und er schien bereits vor dem Unfall verletzt zu sein. Diese Umstände rufen die Ermittler der Mordkommission auf den Plan. Eine erste Befragung führt KHK Ann Gittel und Dr. Vince Flemming zur Familie des Unfallopfers, die sich auffällig verhält. Statt gemeinsam zu trauern und sich gegenseitig zu trösten, streiten sich die labile Ehefrau Ellen und ihre Schwiegertochter Selma und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Flemming beobachtet außerdem eine seltsame Gefühlskälte zwischen dem Ehepaar Alexander und Selma Freiberg.

