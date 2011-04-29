Flemming
Folge 6: Aus den Augen
Polizeipsychologe Dr. Vincent Flemming und seine schwangere Ex-Frau, die Kriminalhauptkommissarin Ann Gittel, werden zu einem Tatort gerufen: Der verheiratete Anwalt Vince Lehmann wurde in einem Appartement, das augenscheinlich als exklusives Liebesnest diente, mit einer Drahtschlinge erwürgt. Offensichtlich bestürzt von der Tat, hatte der Mörder dem Toten ein Handtuch über den Kopf geworfen. Zurück im Polizeipräsidium stoßen Vince und Ann auf den Kollegen Klaus Koch, der Walli Hovens Sekretärin Mette als Geisel genommen hat und mit ihr gerade das Landeskriminalamt verlassen möchte. Mette kann sich in einem günstigen Moment befreien, dafür schlägt Koch Flemming nieder und verschanzt sich mit Ann Gittel in einem Büro. Keiner weiß, was in den Polizisten gefahren ist. Fest steht nur, dass Klaus Koch zuvor aus der Asservatenkammer des LKA eine Million Euro gestohlen hat, die vor kurzem sichergestellt worden waren. Als Mette ihn überraschte, brachte er sie in seine Gewalt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick