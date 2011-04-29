Zum Inhalt springenBarrierefrei
Flemming

Aus den Augen

KultKrimiStaffel 2Folge 6vom 29.04.2011
Aus den Augen

45 Min.Folge vom 29.04.2011Ab 12

Polizeipsychologe Dr. Vincent Flemming und seine schwangere Ex-Frau, die Kriminalhauptkommissarin Ann Gittel, werden zu einem Tatort gerufen: Der verheiratete Anwalt Vince Lehmann wurde in einem Appartement, das augenscheinlich als exklusives Liebesnest diente, mit einer Drahtschlinge erwürgt. Offensichtlich bestürzt von der Tat, hatte der Mörder dem Toten ein Handtuch über den Kopf geworfen. Zurück im Polizeipräsidium stoßen Vince und Ann auf den Kollegen Klaus Koch, der Walli Hovens Sekretärin Mette als Geisel genommen hat und mit ihr gerade das Landeskriminalamt verlassen möchte. Mette kann sich in einem günstigen Moment befreien, dafür schlägt Koch Flemming nieder und verschanzt sich mit Ann Gittel in einem Büro. Keiner weiß, was in den Polizisten gefahren ist. Fest steht nur, dass Klaus Koch zuvor aus der Asservatenkammer des LKA eine Million Euro gestohlen hat, die vor kurzem sichergestellt worden waren. Als Mette ihn überraschte, brachte er sie in seine Gewalt.

