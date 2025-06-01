Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Das Manifest

WarnerStaffel 1Folge 14
Das Manifest

Das ManifestJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 14: Das Manifest

48 Min.Ab 12

Als Fälle auftreten, bei denen Menschen sämtliche Körperöffnungen zuwachsen und diese sterben, vermutet Olivia, dass Jones hinter der Sache steckt. Jones will sich Olivia stellen - wenn sie auf seinen Deal eingeht. Sie soll durch die Kraft der Gedanken ein Schaltbrett mit brennenden Lämpchen ausschalten. Wird Olivia das tatsächlich schaffen? Indes findet Peter ein Manuskript mit dem Titel "Zerstörung durch Fortschritte in der Technik" - der Verfasser ist sein eigener Vater.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen