Fringe - Grenzfälle des FBI

Nachtschatten

Staffel 1Folge 18
Nachtschatten

NachtschattenJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 18: Nachtschatten

48 Min.Ab 12

In der Bostoner Clubszene tauchen immer mehr verstümmelte Leichen mit abgeflossener Rückenmarksflüssigkeit auf. Die Ermittlungen führen Olivia schnell zu einem Wissenschaftler, der in Verbindung mit bioterroristischen Zellen gebracht werden kann. Walter hingegen versucht ein Gegenmittel zu finden, doch er wird enttäuscht, als Teile seiner Vergangenheit aufgedeckt werden.

