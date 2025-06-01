Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Nichts ist einzigartig

WarnerStaffel 1Folge 20
Nichts ist einzigartig

Nichts ist einzigartigJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 20: Nichts ist einzigartig

45 Min.Ab 12

Als Nina Sharp überfallen und in die Notaufnahme eingeliefert wird, liegt es an Broyles Team herauszufinden, wer hinter dem Anschlag steckt. Es stellt sich heraus, dass der Bioterrorist David Robert Jones gemeinsame Sache mit William Bell macht. Walter verschwindet auf mysteriöse Weise - als er wieder auftaucht, macht er seinem Sohn ein überraschendes Geständnis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen