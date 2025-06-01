Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 10: Durch die Wand
48 Min.Ab 16
Einigen Verbrechern gelingt es, mittels neuester Technik in Banken einzubrechen, um Schließfächer zu stehlen. Walter fällt nach langem Nachdenken auf, dass es sich bei den Einzelteilen der Schließfächer um Komponenten einer Zeitmaschine handelt, die er vor Jahren verschlossen hat. Loeb und seine Komplizen versuchen dadurch, Mr. Jones aus der Haft in Deutschland zurückzuholen ... Broyles, der misstrauisch wird, will von Nina wissen, ob Massive Dynamic hinter der Sache steckt.
