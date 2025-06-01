Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 13: Conrad
48 Min.Ab 12
Während eines Fluges mutiert einer der Passagiere zum Werwolf und greift Menschen an Bord an - das Flugzeug stürzt ab. Ein Fall für Olivia und ihr Team. Bei dem Mutierten handelt es sich um Marshall Bowman, einen Freund von Daniel Hicks und John Scott. Haben die drei einer Bio-Terror-Gruppe angehört und wurden deshalb mit einem Virus infiziert? Olivia steigt erneut in den Tank, um mit John zu sprechen und die Wahrheit herauszufinden.
