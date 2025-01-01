Für alle Fälle Stefanie
Folge 29: Das Dilemma
45 Min.Ab 12
Als Beatrice van Straaten mit Bauchschmerzen in die Klinik eingeliefert wird, ist es offensichtlich, dass es sich dabei um Nachwirkungen einer erst kürzlich durchgeführten Gebärmutter-Operation handelt. Dr. Stein stellt bei der Behandlung fest, dass der Darm der Frau bei der vorigen OP - durchgeführt von seinem guten Freund Prof. Schroth - an mehreren Stellen verletzt wurde ...
