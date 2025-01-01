Für alle Fälle Stefanie
Folge 38: K.O.
45 Min.Ab 12
Beim Boxtraining erwischt Max seinen Vater und Trainer Gerd so unglücklich, dass der stürzt und mit einer schweren Verletzung in die Luisenklinik eingeliefert wird. Die Diagnose ist niederschmetternd: Es kann sein, dass Gerd für immer gelähmt bleiben wird. Max, der nur seinem Vater zuliebe den Sport ausübt, fühlt sich schuldig an dem Unfall ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick