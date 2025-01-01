Zum Inhalt springenBarrierefrei
K.O.

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 38
Folge 38: K.O.

45 Min.Ab 12

Beim Boxtraining erwischt Max seinen Vater und Trainer Gerd so unglücklich, dass der stürzt und mit einer schweren Verletzung in die Luisenklinik eingeliefert wird. Die Diagnose ist niederschmetternd: Es kann sein, dass Gerd für immer gelähmt bleiben wird. Max, der nur seinem Vater zuliebe den Sport ausübt, fühlt sich schuldig an dem Unfall ...

