Für alle Fälle Stefanie
Folge 13: Lebensangst
47 Min.Ab 12
Sophie Schreiber, eine Nachbarin von Schwester Stefanie, sucht sie eines Nachts wegen Bauchschmerzen auf. Stefanie ruft sofort einen Notarzt: Mit Verdacht auf Magendurchbruch wird Sophie Schreiber ins Luisenkrankenhaus gebracht. Stefanie verspricht der verzweifelten Mutter, sich um ihre fünfjährige Tochter Luise zu kümmern, die allein zurückbleiben muss, weil der Vater als Matrose unterwegs ist. Nach einer notwendigen OP beginnt sich Sophie in eine Todesangst zu steigern ...
