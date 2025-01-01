Für alle Fälle Stefanie
Folge 8: Friss, schweig, stirb
47 Min.Ab 12
Der Vietnamese Bang Tran wird beim illegalen Zigarettenverkauf auf der Straße von seinen Landsleuten brutal zusammengeschlagen. Schwester Klara findet heraus, dass er von dem Boss einer Zigarettenmafia bedroht wird, weil er bei der Polizei gegen ihn aussagen will. Als "Die Ratte", wie Bang Tran ihn nennt, in einem günstigen Moment in sein Krankenzimmer eindringen kann, wirft er ihm einen toten Singvogel auf den Bauch: "Friss, schweig oder stirb! ..."
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick