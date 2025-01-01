Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6
Folge 6: Vergessene Liebe

47 Min.Ab 12

Schwester Elke glaubt, ein Gespenst zu sehen, als in der Nähe des Krankenhauses ein Mann steht, der aussieht wie ihre längst vergessene große Liebe, David Grotkau. Als sie abends nach Hause kommt, steht wirklich David vor ihrer Tür und bittet um Gehör. Während Elke zwischen Wut und Zuneigung schwankt, bricht David zusammen und gesteht ihr, dass er zurückgekommen sei, um den Rest seines Lebens mit ihr zu verbringen. Er habe ein Knochenkarzinom und nicht mehr lange zu leben ...

SAT.1 GOLD
