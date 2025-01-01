Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 2 Folge 9
Folge 9: Kleine Geheimnisse

47 Min. Ab 12

Die 13-jährige Christina Bahlke wird wegen plötzlicher Ohnmachtsanfälle ins Krankenhaus eingeliefert. Die "Kollegentochter", wie Prof. Günther stolz berichtet, hat den berühmten Chirurgen Dr. Bahlke zum Vater und die Opernsängerin Vera Mundt zur Mutter. Vor irgendetwas scheint Christina Angst zu haben. Die "kleinen Geheimnisse", die Dr. Bahlke in Gegenwart seiner Tochter zärtlich anspricht, erschrecken sie so sehr, dass sie versucht, sich mit Schlaftabletten umzubringen ...

