Im Zweifel für den Oberarzt

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5
Folge 5: Im Zweifel für den Oberarzt

47 Min.Ab 12

Sebastian, der Sohn von Dr. Stein, kündigt seinen Besuch an. Auf dem Weg zu seinem Vater wird Sebastian in einen Unfall verwickelt. Er wird mit einem Milzriss ins Luisenkrankenhaus gebracht. Eine OP ist unumgänglich, doch Prof. Günther ist auf einem Kongress, und Dr. Stamm weigert sich wegen fehlender Routine, die OP durchzuführen. So bleibt Stein nichts anderes übrig, als selbst zu operieren. Damit verstößt er gegen das ungeschriebene Gesetz, niemals Angehörige zu verarzten.

SAT.1 GOLD
