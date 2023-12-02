Die großen Rätsel der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo Rätsel der Welt
Folge 1: Die großen Rätsel der Welt
100 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Zwei Stunden Rätselspaß mit "Galileo". "Die großen Rätsel der Welt" zeigt 20 Rätsel, die das "Galileo"-Team in den letzten 25 Jahren aufgedeckt und gelöst hat. Dafür besuchen die Reporter:innen unter anderem einen Mann, der schon neunmal gestorben ist und einen Mann, der ein menschlicher Magnet ist. Sie betreten ein Wohnhaus mitten auf einer mehrspurigen Straße und lüften das Geheimnis von Waldgeistern und wackelnden Bäumen.
