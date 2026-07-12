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Galileo Stories

Schaffe ich das auch? Jobs, die wir bewundern

ProSiebenStaffel 2026Folge 20vom 12.07.2026
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Folge 20: Schaffe ich das auch? Jobs, die wir bewundern

52 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Vor Millionen Menschen auf der Bühne singen, sich aus einem Helikopter abseilen oder ihn sogar selbst fliegen: Heute geht es um Jobs, die nicht jeder machen kann. Dazu gehören u. a. spannende Rettungsaktionen und ein Großwildzüchter, der mit exotischen Tieren Profit macht. Nebenbei lernt die unerschrockene "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers auch gleich selbst, wie man so einen Helikopter fliegt.

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