Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

Das Geschäft mit den besonderen Erlebnissen

ProSiebenStaffel 2026Folge 22vom 05.07.2026
Das Geschäft mit den besonderen Erlebnissen

Das Geschäft mit den besonderen ErlebnissenJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 22: Das Geschäft mit den besonderen Erlebnissen

50 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

Camping ohne Chaos - geht das überhaupt? Auf dem Campingplatz Harlesiel zeigen die Platzwarte Anni und Peter, wie's richtig läuft: mit klaren Regeln, cleveren Tipps und viel Humor. Zwischen Grabenpannen, Wäscheklammern und rauchendem Kaffee verraten sie die besten Dos & Don'ts für einen entspannten Urlaub an der Nordsee.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen