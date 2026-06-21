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Galileo Stories

Gönn dir! Du hast es verdient

ProSiebenStaffel 2026Folge 5vom 21.06.2026
Gönn dir! Du hast es verdient

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Folge 5: Gönn dir! Du hast es verdient

50 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Sha wurde zum wiederholten Male zur besten Wellnessklinik der Welt ausgezeichnet. Ihr Versprechen ist einfach: "Wellness für ein längeres Leben". Aber hält die Klinik, was sie verspricht? Grant und Rüdiger von den Ocean Builders glauben daran, dass ein Leben auf dem Wasser möglich ist. Sie selbst leben seit knapp einem Jahr in ihren selbst entwickelten und mit modernster Technologie ausgestatteten Sea Pods vor der Küste Panamas. "Galileo" besucht die Visionäre.

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