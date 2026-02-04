Real Survivor: Wie man einen Flugzeugabsturz überlebtJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.02.2026: Real Survivor: Wie man einen Flugzeugabsturz überlebt
45 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Am 17. Februar 2025 erlebte Pete Koukov einen Flugzeugabsturz, der sein Leben für immer veränderte: Bei der Landung setzte die Maschine zu hart auf, überschlug sich und ging in Flammen auf - doch alle 80 Passagiere überlebten. Pete spricht über seine erschütternden Erfahrungen und die Lektionen, die er aus der Situation gelernt hat. Gleichzeitig reist "Galileo"-Reporterin Nadine nach Dubai, um mit Experten zu trainieren.