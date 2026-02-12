Die Tricks der Fastfood-RiesenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.02.2026: Die Tricks der Fastfood-Riesen
45 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Fast Food: schnell, günstig, allgegenwärtig. Doch was steckt wirklich hinter Burger, Pommes & Co.? "Galileo"-Reporter Martin Dunkelmann geht dem System dahinter auf den Grund: Wie schaffen es große Ketten, dass alles überall gleich schmeckt? Warum zahlen wir am Bestellterminal oft mehr, ohne es zu merken? Und welche Rolle spielen KI und Treueprogramme?