Galileo
Folge vom 05.02.2026: Deconstructed Rolls-Royce
46 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Rolls-Royce verkörpert seit über einem Jahrhundert das höchste Maß an Eleganz und Perfektion im Automobilbau. Doch was macht die britische Luxusmarke so einzigartig? "Galileo"-Reporter Vincent hat die exklusive Reise eines Rolls-Royce begleitet, die im englischen Goodwood beginnt. Hier werden Luxusfahrzeuge nicht einfach produziert, sondern in monatelanger Handarbeit gefertigt. Luxusauto-Experte Omid Mouazzen erläutert, warum Rolls-Royce mehr ist als nur ein Statussymbol.