Süßer Tropfen, ätzender Gestank: Gefährliche Arbeit für DelikatessenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.03.2026: Süßer Tropfen, ätzender Gestank: Gefährliche Arbeit für Delikatessen
45 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Zwei extreme Mutproben, zwei Länder, zwei Delikatessen: In Sri Lanka balanciert Moritz ohne Sicherung auf Kokosseilen zwischen Palmen, um den süßen Saft für Toddy zu ernten - einen traditionellen Palmwein, der seit Jahrhunderten Teil der lokalen Kultur ist. In Südkorea begleitet Kim Rochenmeister Kim Young-soo bei der Fermentierung von Hongeo - einem Rochen, der unter so intensivem Ammoniak-Gestank vor sich hin verwest, dass selbst die Crew in Tränen ausbricht.