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Junger Bauunternehmer investiert 2 Mio. Euro in alten DDR-Plattenbau

ProSiebenFolge vom 01.04.2026
Junger Bauunternehmer investiert 2 Mio. Euro in alten DDR-Plattenbau

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