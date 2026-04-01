Junger Bauunternehmer investiert 2 Mio. Euro in alten DDR-PlattenbauJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.04.2026: Junger Bauunternehmer investiert 2 Mio. Euro in alten DDR-Plattenbau
28 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Bastian Behnert hat seinen sicheren Job bei VW aufgegeben, um die kleine Baufirma seines Vaters in Sachsen-Anhalt zu übernehmen. Jetzt steht der 31-Jährige vor seiner bislang größten Herausforderung: Für 2 Millionen Euro saniert er in Bismark einen DDR-Plattenbau und setzt damit alles auf eine Karte. Was sein Plan dahinter ist und wieviel Bastian als Bauunternehmer verdient, zeigt "Galileo".