Mimi Fiedler & Jeannine MichaelsenJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 52: Mimi Fiedler & Jeannine Michaelsen
43 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Mimi Fiedler und Jeannine Michaelsen. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.
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