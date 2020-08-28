Stefanie Hertel & Wolfgang LippertJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge 54: Stefanie Hertel & Wolfgang Lippert
43 Min.Folge vom 28.08.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große DDR-Special - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Zusammen mit Wolfgang Lippert und Stefanie Hertel stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen zur DDR. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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