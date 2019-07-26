Was ist ein "Scheissdreckzüglein"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 8: Was ist ein "Scheissdreckzüglein"?
45 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 6
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. Diesmal von Torsten Sträter, Horst Lichter und Kaya Yanar.
