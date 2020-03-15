Was ist ein Ameisentätowierer?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 12: Was ist ein Ameisentätowierer?
45 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 12
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. In dieser Folge raten mit: Bastian Pastweka, Martin Rütter und Lisa Feller.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick