Genial daneben
Folge 7: Wer oder was ist der Schattenmann?
45 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. In dieser Sendung dabei: Lisa Feller, Martin Rütter und Ingo Appelt.
