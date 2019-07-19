Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Wer oder was ist der Schattenmann?

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 19.07.2019
45 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12

Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. In dieser Sendung dabei: Lisa Feller, Martin Rütter und Ingo Appelt.

