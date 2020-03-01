Was ist die "3-7-14-Regel"?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 10: Was ist die "3-7-14-Regel"?
45 Min.Folge vom 01.03.2020Ab 6
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. Diesmal von Margie Kinsky, Oliver Pocher und Carolin Kebekus.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick