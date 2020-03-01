Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was ist die "3-7-14-Regel"?

SAT.1Staffel 5Folge 10vom 01.03.2020
Folge 10: Was ist die "3-7-14-Regel"?

45 Min.Folge vom 01.03.2020Ab 6

Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. Diesmal von Margie Kinsky, Oliver Pocher und Carolin Kebekus.

