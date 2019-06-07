Wie erkennt man in Japan, dass die Toilette besetzt ist?Jetzt kostenlos streamen
Genial daneben
Folge 1: Wie erkennt man in Japan, dass die Toilette besetzt ist?
45 Min.Folge vom 07.06.2019Ab 12
Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. In dieser Folge von Chris Tall, Bastian Pastewka und Martin Rütter.
