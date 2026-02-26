Messerstecherei - Sergeant Harry ermitteltJetzt kostenlos streamen
German Cops
Folge 1: Messerstecherei - Sergeant Harry ermittelt
45 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
In Ontario eskaliert eine Situation an einer Tankstelle zu einer Messerstecherei. Der deutsche Sergeant Harry und sein Team ermitteln vor Ort, während sie versuchen, das aufgebrachte Opfer zu beruhigen. Parallel dazu wird Streifenpolizistin Heidi zu einem scheinbar harmlosen Einsatz am Baumarkt-Parkplatz in Englewood gerufen. Was zunächst wie ein Fall von Drogenkonsum bei einem Obdachlosen aussieht, entpuppt sich schließlich als weit ernstere Angelegenheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick