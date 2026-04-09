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Helikopter im Polizeieinsatz – German Cop Harrys fliegendes Auge

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 09.04.2026
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Folge 6: Helikopter im Polizeieinsatz – German Cop Harrys fliegendes Auge

44 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Sergeant Harry erlebt die Verbrecherjagd aus einer völlig neuen Perspektive: Aus dem Helikopter über Ontario entgeht ihm kein Detail, und selbst Flüchtige finden kein Versteck mehr. Zeitgleich steht Streifenpolizistin Heidi in Englewood vor einer dramatischen Situation - ein Auto steckt in einem Haus. Vor Ort wird schnell klar: Jede Bewegung könnte fatale Folgen haben. Während die Statik des Gebäudes auf dem Prüfstand steht, kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Zeit.

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