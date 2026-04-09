Helikopter im Polizeieinsatz – German Cop Harrys fliegendes AugeJetzt ohne Werbung streamen
German Cops
Folge 6: Helikopter im Polizeieinsatz – German Cop Harrys fliegendes Auge
44 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Sergeant Harry erlebt die Verbrecherjagd aus einer völlig neuen Perspektive: Aus dem Helikopter über Ontario entgeht ihm kein Detail, und selbst Flüchtige finden kein Versteck mehr. Zeitgleich steht Streifenpolizistin Heidi in Englewood vor einer dramatischen Situation - ein Auto steckt in einem Haus. Vor Ort wird schnell klar: Jede Bewegung könnte fatale Folgen haben. Während die Statik des Gebäudes auf dem Prüfstand steht, kämpfen die Einsatzkräfte gegen die Zeit.
Alle Staffeln im Überblick