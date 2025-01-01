Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Shooting in schwindelerregender Höhe

ProSiebenStaffel 10Folge 6
Shooting in schwindelerregender Höhe

Shooting in schwindelerregender HöheJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 6: Shooting in schwindelerregender Höhe

93 Min.Ab 12

Trampolin, Männerkörper und Helikopter: Jury-Chefin Heidi Klum setzt bei Fotoshootings gerne "Accessoires" ein. Diese Woche gehen die Mädchen in die Luft - wortwörtlich. In glänzenden Mänteln, High Heels und bei etwa 100 km/h Windgeschwindigkeit posen die Mädchen auf den Kufen des Helikopters vor der Linse von Kristian Schuller. Sie müssen trotz Wind und Höhe die richtige Mimik zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen