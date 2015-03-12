Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das erste Shooting
93 Min.Folge vom 12.03.2015Ab 12
Beim ersten großen Shooting mit Fotograf Kristian Schuller fliegen die Fetzen. Für das rebellische Motiv werden den Mädchen knallgelbe Fetzen aus Papier um die Körper geschneidert, so dass extravagante Outfits entstehen. In diesen aufwändigen Kreationen sollen Heidis Mädchen das Fotoshooting der Woche meistern und aus sich heraus kommen ...
