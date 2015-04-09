Germany's Next Topmodel
Folge 9: Adrenalin pur
94 Min.Folge vom 09.04.2015Ab 12
Der Mund der Kandidatinnen bleibt offen stehen, als plötzlich Supermodel Toni Garrn beim Fotoshooting auftaucht. Und beim American Football-Shooting geht es sofort hart zur Sache: Zwischen Nebel, Dreck und mehreren muskelbepackten Football-Spielern müssen die Mädchen vor der Kamera um den eiförmigen Ball kämpfen, während Toni Garrn den Mädchen vom Spielfeldrand aus Tipps gibt.
