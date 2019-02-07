Germany's Next Topmodel
Folge 1: Showtime Baby!
123 Min.Folge vom 07.02.2019Ab 12
Heidi Klum trifft zum Start der neuen Staffel ihre Top-50-Model-Anwärterinnen zu einem glanzvollen Dinner in Berlin und verrät die erste Überraschung: Auf die schönen jungen Frauen wartet die erste Fashion-Show für Designer Michael Michalsky. Damit nicht genug: Um auf dem Catwalk zu glänzen, zeigt ihnen Gastjurorin Lena Gercke den perfekten Walk.
