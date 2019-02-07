Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 14 Folge 1 vom 07.02.2019
123 Min. Folge vom 07.02.2019 Ab 12

Heidi Klum trifft zum Start der neuen Staffel ihre Top-50-Model-Anwärterinnen zu einem glanzvollen Dinner in Berlin und verrät die erste Überraschung: Auf die schönen jungen Frauen wartet die erste Fashion-Show für Designer Michael Michalsky. Damit nicht genug: Um auf dem Catwalk zu glänzen, zeigt ihnen Gastjurorin Lena Gercke den perfekten Walk.

