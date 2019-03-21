Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 14Folge 7vom 21.03.2019
96 Min.Folge vom 21.03.2019Ab 12

Die Modelvilla wird von Heidi unerwartet unter die Lupe genommen und sie überprüft, welche Kandidatin auch privat mit einem coolen Styling überzeugen kann. Als Überraschungsgast kommt Topmodel Gisele Bündchen zu Besuch: Sie beantwortet alle Fragen der Mädchen und gibt hilfreiche Tipps fürs Modelbusiness. Beim Shooting mit Fotograf und Gastjuror Rankin zeigen die Models viel Haut und stehen gemeinsam mit flauschigen Vierbeinern vor der Kamera.

