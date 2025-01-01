Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Bett aus Rosen

ProSiebenStaffel 4Folge 13
Bett aus Rosen

Bett aus RosenJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 13: Bett aus Rosen

102 Min.Ab 12

Wenig Bewegung, viel Ausdruck: Auf die Topmodel-Anwärterinnen wartet ein Shooting mit Starfotograf Russell James in einem Bett aus roten Rosen. Wie machen sich die letzten Sechs auf dem Rosenbett? Außerdem haben die Kandidatinnen bei zwei Castings die Gelegenheit, einen Job zu ergattern und die Jury auf der Zielgeraden von sich zu überzeugen. Bei der Entscheidung wartet ein ganz besonderer Gast auf die Mädchen: Victoria Beckham.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen