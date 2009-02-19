Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 19.02.2009
93 Min.Folge vom 19.02.2009Ab 12

Heute reisen Heidi Klum, Peyman Amin und Rolf Scheider zum zweiten offenen Casting nach München. An der Isarmetropole warten 1376 Bewerberinnen in High-Heels und coolen Outfits sehnlichst darauf, sich ihren Traum zu erfüllen. Sie alle möchten "Germany's next Topmodel" 2009 werden, doch Heidi Klum kann nur wenige von ihnen mit auf die Reise nehmen ...

