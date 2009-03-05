Germany's Next Topmodel
Folge 4: Neue Konkurrenz
95 Min.Folge vom 05.03.2009Ab 12
Heidi Klum nimmt 16 Mädchen mit auf die große Reise: Aline, 19, aus Marbach, Dana, 20, aus Berlin, Daphne, 17, aus Melle, Ira, 21, aus Köln, Jessica, 20, aus Wolfsburg, Johanna, 21, aus Nürnberg, Katrina, 19, aus Nürnberg, Mandy, 17, aus Witten, Maria, 19, aus Würzburg, Marie, 19, aus München, Olivia, 20, aus Berlin, Sara, 19, aus München, Sarina, 16, aus Uelzen, Stefanie, 21, aus Münster, Tamara, 16, aus Gießen und Tessa, 19, aus Überlingen fliegen mit Heidi Klum nach L.A.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick