Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Liegestütze, Sit-Ups & Co.

ProSiebenStaffel 5Folge 7vom 15.04.2010
Liegestütze, Sit-Ups & Co.

Liegestütze, Sit-Ups & Co.Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Liegestütze, Sit-Ups & Co.

98 Min.Folge vom 15.04.2010Ab 12

Beim Sport müssen die Mädchen zeigen, wie es um ihre Kondition bestellt ist und Durchhaltevermögen ist auch bei einem Casting gefragt. Dabei spielt vor allem die Fitness der Mädchen eine Rolle. Neben dem Casting lernen die Topmodel-Anwärterinnen Catwalktrainer Jorge Gonzalez kennen. Der Kubaner übt mit den Mädchen die perfekte Drehung und wird sie in Zukunft auf die Laufstegjobs optimal vorbereiten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen