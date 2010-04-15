Liegestütze, Sit-Ups & Co.Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 7: Liegestütze, Sit-Ups & Co.
98 Min.Folge vom 15.04.2010Ab 12
Beim Sport müssen die Mädchen zeigen, wie es um ihre Kondition bestellt ist und Durchhaltevermögen ist auch bei einem Casting gefragt. Dabei spielt vor allem die Fitness der Mädchen eine Rolle. Neben dem Casting lernen die Topmodel-Anwärterinnen Catwalktrainer Jorge Gonzalez kennen. Der Kubaner übt mit den Mädchen die perfekte Drehung und wird sie in Zukunft auf die Laufstegjobs optimal vorbereiten.
