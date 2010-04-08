Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 6vom 08.04.2010
98 Min.Folge vom 08.04.2010Ab 12

Nachdem die Kandidatinnen in New York in einem Designer-Hotel an der Fifth Avenue untergebracht waren, geht es für sie jetzt in die Modelvilla. Auf dem Weg in ihr neues Zuhause fragen sich die Mädchen, wie ihre zukünftige Bleibe aussieht. Bevor sich die Kandidatinnen in ihrer edlen Unterkunft einrichten können, müssen sie drei Castings bestehen. Wen lassen Heidi Klum, Kristian Schuller und Q in die Modelvilla einziehen?

ProSieben
