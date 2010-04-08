Einzug in die ModelvillaJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 6: Einzug in die Modelvilla
98 Min.Folge vom 08.04.2010Ab 12
Nachdem die Kandidatinnen in New York in einem Designer-Hotel an der Fifth Avenue untergebracht waren, geht es für sie jetzt in die Modelvilla. Auf dem Weg in ihr neues Zuhause fragen sich die Mädchen, wie ihre zukünftige Bleibe aussieht. Bevor sich die Kandidatinnen in ihrer edlen Unterkunft einrichten können, müssen sie drei Castings bestehen. Wen lassen Heidi Klum, Kristian Schuller und Q in die Modelvilla einziehen?
