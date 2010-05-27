Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shoppingtour in L.A.

"Diamonds are a girls best friend", besang schon Marilyn Monroe ihre Shopping-Leidenschaft. Die Kandidatinnen teilen ihre Begeisterung für Schmuck und schöne Kleider. Aus diesem Grund hat sich Heidi Klum für ihre Mädchen eine schöne Abwechslung zum Modelalltag überlegt: Shopping am legendären Rodeo Drive in L. A. Gemeinsam gehen sie in die luxuriösen Boutiquen, um die Modetrends aus Hollywood zu entdecken.

