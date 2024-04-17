Liebes-Test im Paradies: Zwei Fremde auf einer einsamen InselJetzt kostenlos streamen
Gestrandet... in den Flitterwochen
Folge 1: Liebes-Test im Paradies: Zwei Fremde auf einer einsamen Insel
103 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Liebes-Test im Paradies: Bei "Gestrandet in den Flitterwochen" wagen sechs frisch vermählte Paare einen ganz besonderen Start in ein neues Leben: Sie heiraten eine:n Unbekannte:n und verbringen ihre Flitterwochen auf einer einsamen Insel - ohne Ablenkung, ohne äußere Einflüsse. Fluch oder Segen für das junge Liebesglück? Welches Paar wird durch die Herausforderung näher zusammengeschweißt? Und für wen endet die Liebesreise frühzeitig?
