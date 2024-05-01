Erste Zweifel und großes Drama im Liebes-ParadiesJetzt kostenlos streamen
Gestrandet... in den Flitterwochen
Folge 3: Erste Zweifel und großes Drama im Liebes-Paradies
109 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12
Während die Flitterwochen bei Team "Jörkia" nicht besser laufen könnten, machen sich bei anderen Paaren erste Zweifel bemerkbar. Nadin und Niklas haben Meinungsverschiedenheiten. Bei Charleen und Jens kriselt es von Anfang an und Oli ist sehr enttäuscht.
