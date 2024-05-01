Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gestrandet... in den Flitterwochen

Erste Zweifel und großes Drama im Liebes-Paradies

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 01.05.2024
Erste Zweifel und großes Drama im Liebes-Paradies

Erste Zweifel und großes Drama im Liebes-ParadiesJetzt kostenlos streamen

Gestrandet... in den Flitterwochen

Folge 3: Erste Zweifel und großes Drama im Liebes-Paradies

109 Min.Folge vom 01.05.2024Ab 12

Während die Flitterwochen bei Team "Jörkia" nicht besser laufen könnten, machen sich bei anderen Paaren erste Zweifel bemerkbar. Nadin und Niklas haben Meinungsverschiedenheiten. Bei Charleen und Jens kriselt es von Anfang an und Oli ist sehr enttäuscht.

