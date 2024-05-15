Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gestrandet... in den Flitterwochen

Abenteuer oder Liebe? Die Emotionen bei den Paaren kochen hoch

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 15.05.2024
Abenteuer oder Liebe? Die Emotionen bei den Paaren kochen hoch

Folge 5: Abenteuer oder Liebe? Die Emotionen bei den Paaren kochen hoch

107 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12

Der Streit bei Nadin und Niklas eskaliert komplett. Crish und Steffi nähern sich weiter an und es läuft gut. Nadine ist verunsichert, ob Carlo bei "Gestrandet... in den Flitterwochen" wirklich nach der großen Liebe sucht oder nur nach einem Abenteuer. Für Jörn und Saskia neigt sich die Liebes-Reise dem Ende zu.

