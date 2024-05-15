Abenteuer oder Liebe? Die Emotionen bei den Paaren kochen hochJetzt kostenlos streamen
Gestrandet... in den Flitterwochen
Folge 5: Abenteuer oder Liebe? Die Emotionen bei den Paaren kochen hoch
107 Min.Folge vom 15.05.2024Ab 12
Der Streit bei Nadin und Niklas eskaliert komplett. Crish und Steffi nähern sich weiter an und es läuft gut. Nadine ist verunsichert, ob Carlo bei "Gestrandet... in den Flitterwochen" wirklich nach der großen Liebe sucht oder nur nach einem Abenteuer. Für Jörn und Saskia neigt sich die Liebes-Reise dem Ende zu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick