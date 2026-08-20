Fatale Entscheidung: Aus Liebe wird Konkurrenz-KampfJetzt ohne Werbung streamen
Good Luck Guys
Folge 10: Fatale Entscheidung: Aus Liebe wird Konkurrenz-Kampf
51 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Die wohl taktischste Muschelzeremonie des gesamten Spiels. Diese Entscheidung verändert alles grundlegend. Von der Mehrzahl erkoren ziehen zwei Teams in das Exit-Duell. Noch vor dem nächsten Morgen erhält ein Team ein unwiderstehliches Angebot. Hält die Freude lange an? Oder birgt das Spiel schon die nächste Herausforderung?
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