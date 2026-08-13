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Ananas-Jagd und Wasser-Knappheit: Es mangelt an allem - außer am Streit

JoynStaffel 4Folge 8vom 13.08.2026
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Folge 8: Ananas-Jagd und Wasser-Knappheit: Es mangelt an allem - außer am Streit

46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Die überraschende Neuverteilung der Perlen bringt den Lost Beach ins Chaos. Vor dem nächsten Safety Game werden Allianzen geschmiedet, Stimmen kalkuliert und Beziehungen zum Streitpunkt. Besonders Nelly und Dion treten immer stärker als Einheit auf und sorgen damit für Spannungen im Camp. Während einige Teams ihre Chance auf den Protektor wittern, liegen im Safety Game Hoffnung und Enttäuschung eng beieinander. Ein Moment kann alles entscheiden.

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